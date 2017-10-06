Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme

Soruşturma kapsamında daha önce bir polis memuru gözaltına alınmış, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Olayın ardından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ceset görüntüleri internette yayılmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerin yayılması ile ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alınırken, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Açığa da alınan polis memuru görüntüyü çektiğini itiraf ederek, “Evet bu görüntüyü ben çektim” demişti. Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti.





İSTANBUL POLİSİ KONYA'YA GİTTİ





Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem Çolak’a gönderdiği, onun da görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internette yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti.

Didem Çolak’ın görüntüyü satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı Whatsapp yazışmaları medyaya yansımıştı.





Yapılan bu tespitin ardından oyuncu Didem Çolak, İstanbul Gasp Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Ancak adreslerinde bulunamadı. Ekipler, Didem Çolak.’ın Konya’da olduğunu belirledi. Hemen bir ekip Konya’ya gitti. Didem Çolak, yakalanarak İstanbul’a getirildi.





"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" DEDİ





Didem Çolak'ın poliste verdiği ifadesinde görüntüleri sosyal medya üzerinden aldığını ve basın kuruluşlarına pazarlamaya çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Çolak'ın yaptığının suç olduğunu bilmediğini, daha sonra arandığını öğrendiğinde korktuğunu ve bu nedenle saklandığını anlattığı öğrenildi.





Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Didem Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.