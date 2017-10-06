Samanyolu Haber /Gündem / İtalyan uzmandan İstanbul için korkutan açıklama /06 Ekim 2017 08:08

İtalyan uzmandan İstanbul için korkutan açıklama

İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Alessando Zanını, İstanbul'un sürekli sismik hareketlerin olduğu bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İstanbul hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip bir şehir. Çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız" dedi.

İtalyan uzmandan İstanbul için korkutan açıklama



Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Assorestauro Birliği ortaklığında düzenlenen "Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimi" adlı uluslararası sempozyum İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde yapıldı.
Sempozyumda bir konuşma yapan İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Zanını, sürekli sismik hareketlerin yaşandığı bir şehir olmasından dolayı İstanbul'daki tarihi yapıların restorasyonuna hemen başlanması gerektiğini söyledi.

Zanını, İtalya'da da sık sık gerçekleşen depremlerden dolayı tarihi yapıların restorasyonlarına önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İtalya'da son dönemlerde gerçekleşen depremler bizim tarihi yapılarımızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Fakat her deprem biraz daha bu yapıları zorluyor. Dolayısıyla biz de bu kültürel tarihimizi korumak için büyük bir çaba harcıyoruz. Bugün İstanbul'dayız. Hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip ve İstanbul'da çok fazla deprem gerçekleşti. Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız. Türkiye ve İtalya olarak geçmiş değerlerimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz."
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