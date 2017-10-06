15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?





MC EU TV 15 Temmuz konrtollü darbe ile ilgili bir dizi röportajlar yayınlamaya başladı. Röportajların ilki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ile yapılan programdı.. İki bölüm halinde yayınlanan programda Yeşil kamuoyunda sorulan bütün sorulara açıklıkla cevap verdi









15 Temmuz darbe girişiminin amacı neydi?

Her aşamasının kontrollü organize edildiği artık bütün dünyaca bilinen 15 temmuzun asıl hedefi kimlerdi?

15 temmuzun bütün detayları ile aydınlatılması niçin istenmiyor?

15 temmuzun konuşulmayanları neler?

15 Temmuz darbe girişimi Hizmet hareketini dünyada terör örgütü ilan etmek için mi planlandı?

Hizmet hareketi 15 Temmuz için ne düşünüyor?





Aynı röportajların ikincisi Gazeteci Yazar Abdullah Aymaz ile yapıldı . O röportaj da yakında MC TV'de yayınlanacak...





MUSTAFA YEŞİL RÖPORTAJI'NIN İLK BÖLÜMÜ





MUSTAFA YEŞİL RÖPORTAJI'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜ

