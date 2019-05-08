Samanyolu Haber /Gündem / Vatan Partisi İstanbul kararını açıkladı /08 Mayıs 2019 14:48

Vatan Partisi İstanbul kararını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılacaklarını açıkladı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması şöyle:

Vatan Partisi’nin katılmadığı bir seçim, umutsuzluk seçimi olur, çözümsüzlük seçimi olur. Türkiye’yi umutsuz ve çözümsüz bırakamayız. İstanbul seçmeniyle birlikte geleceğe bir kapı açmak, çözüm yolunu aydınlatmak için, seçime katılıyoruz. Üretim Devrimine İstanbul’dan başlamaya hazırız. İstanbul’u İstanbul halkıyla birlikte yönetmeye talibiz. Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel’dir. İlker Yücel, bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye’nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor.
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