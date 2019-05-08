“Bu mübarek Ramazan ayında bunun yapılması kadar kötü hiçbir şey olamaz”

İptal kararı kamuoyunda tartışılırken, Amerika'nın Sesi'nden Tan Çetin, vatandaşlara mikrofon uzatarak, İstanbulluların seçimin iptaliyle ilgili ne düşündüğünü sordu.







Vatandaşların büyük kısmı, mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği görüldü.





YSK kararı için vatandaşlardan biri, “Bu mübarek Ramazan ayında bunun yapılması kadar kötü hiçbir şey olmaz” derken, başka bir vatandaşın ise, “İktidar partisine 2 kere oy vermiş biri olarak söylüyorum; bir daha seçim olsa İmamoğlu’ndan başka kimseye vermem” dediği görüldü.