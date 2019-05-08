Samanyolu Haber /Gündem / “Bu mübarek Ramazan ayında bunun yapılması kadar kötü hiçbir şey olamaz” /08 Mayıs 2019 15:09

“Bu mübarek Ramazan ayında bunun yapılması kadar kötü hiçbir şey olamaz”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı önceki gün verdi. YSK, İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. YSK, 7'ye 4 oy çokluğu İle İstanbul seçimlerini iptal etti.

Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?

İptal kararı kamuoyunda tartışılırken, Amerika'nın Sesi'nden Tan Çetin, vatandaşlara mikrofon uzatarak, İstanbulluların seçimin iptaliyle ilgili ne düşündüğünü sordu.

Vatandaşların büyük kısmı, mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği görüldü.

YSK kararı için vatandaşlardan biri, “Bu mübarek Ramazan ayında bunun yapılması kadar kötü hiçbir şey olmaz” derken, başka bir vatandaşın ise, “İktidar partisine 2 kere oy vermiş biri olarak söylüyorum; bir daha seçim olsa İmamoğlu’ndan başka kimseye vermem” dediği görüldü.
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