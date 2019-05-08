Samanyolu Haber /Gündem / Ne kadar kaldın abi yurt dışında! /08 Mayıs 2019 14:39

Ne kadar kaldın abi yurt dışında!

YouTube'da yayın yapan İlave Tv'nin mikrofon uzattığı bir kişi söyledikleriyle seyredenlere "pes" dedirtti.

Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini 4'e karşı 7 oyla iptal etmesine tepki yağarken bir sokak mülakatına cevap veren bir kişi sosyal medyayı adeta salladı. 

YouTube'da yayın yapan İlave TV'nin mikrofon uzattığı bir kişi söyledikleriyle seyredenlere "pes" dedirtti. 

ÖNCE ALMANYA'DA YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Almanya'da yaşadığını belirten ve seçimler için, "Bence yenilensin." diyen kişi, Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemediğini iddia ederek, "Biz 50 sene gerideyiz, ama sordum. Tercümanlarla sordum. Erdoğan’ı istemiyorlar, arkamızdan yetişiyor, geliyor diye istemiyorlar." dedi. 

Aynı kişi, “Nasıl yetişiyoruz?” sorusuna, “Benim aklıma şu an gelmiyor. Neredeyiz? Çok ilerdeyiz. Avrupa’ya yaklaşıyoruz neredeyse ya!” cevabını verdi. 

"BİR AY KALDIM, HER TARAFI GEZDİM"

"Abi sen ne kadar kaldın yurtdışında?" sorusuna, "Bir ay kaldım. Gezmediğim yerde kalmadı." cevabını alan muhabir şaşkınlığını gizleyemedi.

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