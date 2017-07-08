Samanyolu Haber /Gündem / Vatan Partisi Genel Sekreteri'ne göre Gülmen ve Özakça terörist /08 Temmuz 2017 17:23

Vatan Partisi Genel Sekreteri'ne göre Gülmen ve Özakça terörist

Doğu Perinçek’in liderliğini yaptığı Vatan Partisi’nin Genel Sekreteri Utku Reyhan, KHK ile işlerinden atılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’yı hedef göstererek terörist olduklarını söyledi

SHABER3.COM

Utku Reyhan, Aydınlık gazetesinde kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul adliyesinde görevi başında DHKP-C’li teröristler tarafından katledilen savcı Mehmet Selim Kiraz da kim oluyor? O’nun için adalet peşinde koşulmaz. Ama O’nun katilleriyle aynı örgütten olan ve bu yüzden öğretmenlikten ve öğretim üyeliğinden ihraç edilen Nuriye ve Semih için “Hak, hukuk, a-da-let” naraları atılabilir. Hem de TGNGGP’ne mensup emekli “Atatürkçü” hakim ve savcılar tarafından!

(Not: Nuriye ve Semih, DHKP-C’lidir. Kendilerine sorarsanız reddetmeyeceklerini göreceksiniz. Nitekim soruldu, reddetmediler. Ha, ilerde “Anneciğim, Babacığım, Atatürk faşistmiş, Cumhuriyet de oligarşiymiş, en güzeli kendini patlatmakmış, örtmenim öyle söyledi”diyen çocuklarınızın olmasını istiyorsanız, tabii, Nuriye ve Semih hemen görevlerine dönsün.)”



<< Önceki Haber Vatan Partisi Genel Sekreteri'ne göre Gülmen ve Özakça... Sonraki Haber >>

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Trump'ın eli yine havada kaldı

Trump'ın eli yine havada kaldı

Alman Parlamenterden soykırım tepkisi: Gülen Hareketi'ne yakın olmanın suç olmadığını haykıralım

Alman Parlamenterden soykırım tepkisi: Gülen Hareketi'ne yakın olmanın suç olmadığını haykıralım

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:50:20