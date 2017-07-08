Vatan Partisi Genel Sekreteri'ne göre Gülmen ve Özakça terörist

Utku Reyhan, Aydınlık gazetesinde kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:







“İstanbul adliyesinde görevi başında DHKP-C’li teröristler tarafından katledilen savcı Mehmet Selim Kiraz da kim oluyor? O’nun için adalet peşinde koşulmaz. Ama O’nun katilleriyle aynı örgütten olan ve bu yüzden öğretmenlikten ve öğretim üyeliğinden ihraç edilen Nuriye ve Semih için “Hak, hukuk, a-da-let” naraları atılabilir. Hem de TGNGGP’ne mensup emekli “Atatürkçü” hakim ve savcılar tarafından!





(Not: Nuriye ve Semih, DHKP-C’lidir. Kendilerine sorarsanız reddetmeyeceklerini göreceksiniz. Nitekim soruldu, reddetmediler. Ha, ilerde “Anneciğim, Babacığım, Atatürk faşistmiş, Cumhuriyet de oligarşiymiş, en güzeli kendini patlatmakmış, örtmenim öyle söyledi”diyen çocuklarınızın olmasını istiyorsanız, tabii, Nuriye ve Semih hemen görevlerine dönsün.)”











