Samanyolu Haber /Gündem / AKP yönetimini MİT belirleyecek /08 Temmuz 2017 17:06

AKP yönetimini MİT belirleyecek

AKP’deki tasfiye tartışması yeni bir boyut kazandı. Havuz Medyası'nın amiral gemisi Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör partinin kaderini MİT'in belirleyeceğini iddia etti.

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AKP MİT'in fişlemeleriyle şekillenecek

16 Nisan Başkanlık referandumunun kabul edildiğinin açıklanmasının ardından AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “metal yorgunluğu” açıklamasıyla partide revizyon yapacağının sinyallerini vermişti.

AKP’deki revizyon tartışması bir süredir devam ediyor. Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör ise köşesinde çok tartışılacak bir olayı dile getirdi. 

“ERDOĞAN’IN ÖNÜNE GİTMEK ÜZERE…”

Güngör “Ankara’daki kaynaklarına” dayandırdığı yazısında revizyon için çalışmaların sürdüğünü belirterek “21 Mayıs'ın hemen ardından revizyona gidilememesinin sebebi, Erdoğan'ın partide tespit ettiği metal yorgunluğunun detaylı röntgenini de istemesinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin başına geçtiğinde kabine içindeki bakanlardan 180 gün içinde icraatlarına dair notları çıkarmalarını istemişti. Bunlar hazırlandı. Erdoğan'ın önüne gitmek üzere…” dedi.

MİT PARTİ İÇİNDE FİŞLEME YAPIYOR

Sabah yazarı Güngör “Söylenenlere göre, bu raporlar üzerinden Cumhurbaşkanı değerlendirme yapacak. Karnesi zayıf olan bakanla yollar ayrılabilir.” dedi:

“Fakat kabinede 4-5 isim dışında geniş bir revizyon olmayacağı da kulislerde konuşuluyor.

Kaynaklar asıl büyük değişikliğin teşkilatlarda olacağını söylüyor. Çünkü, il ve ilçe teşkilatları ile yerel yönetimlerin A'dan Z'ye değerlendirilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı ve MASAK dahil birçok kurumun devreye alındığını duydum. Yani yerel yönetimlerdeki isimlerin sadece kamuoyu algıları ve başarı-başarısızlık karneleri değil varsa yolsuzluk raporları da Erdoğan'ın önüne konulacak.

Cumhurbaşkanı da hem kabine hem de teşkilatı bu raporlar ışığında yenileyecek.

Bence herkes sürprizlere hazır olsun!”
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