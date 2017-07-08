Gürcistan Mustafa Çabuk'un iltica talebini reddetti

Gürcistan’ın, ülkede mayıs ayında tutuklanan okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk’un ve ailesinin sığınma talebini reddettiği bildirildi.







Hizmet Hareketi'ne yönelik Kitlesel Kırım yurtiçinde ve yurtdışında tüm hızıyla devam ediyor. Malezya, Myanmar gibi demokrasinin tam olarak gelişmediği bazı ülkelerde Hizmet Hareketi'ne yakın yöneticilerin ve isimlerin hukuksuzca Türkiye'ye iadeleri olmuştu. Gürcistan'da da okulların yöneticisi Mustafa Emre Çabuk, hukuksuzca gözaltına alınmıştı. Çabuk, gözaltı sonrası Gürcistan'a iltica talebinde bulunmuştu.





Gürcistan Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çabuk’un ve ailesinin sığınma talebinin kabul edilmediği belirtildi.





Açıklamada, başkent Tiflis’te 24 Mayıs’ta tutuklanan Çabuk’un Türkiye’ye iade edilmesinde insan hakları açısından tehlike görülmediği kaydedildi. Bakanlık, Çabuk’un ailesinin yaptığı “koruma” talebinin de kabul edilmediğini açıkladı.





Bakan Yardımcısı Şota Rekviaşvili de yapılan incelemelerin ardından Çabuk ve ailesine siyasi sığınma ile mülteci statüsü vermeyi gerek görmediklerini belirtti.





Çabuk’un başvurusu hakkında karar vermeden önce Türkiye’deki hapishanelerin son durumlarıyla ilgili uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili raporunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) diplomatik garantiler konusundaki ilgili standartlarını ve raporlarını incelediklerini dile getiren Rekviaşvili, “Yukarıdaki durumları analiz etttikten sonra, Gürcistan kanunlarına uygun olarak Bakanlık, Çabuk’a uluslararası koruma verilmesini uygun görmedi.” dedi.





TÜRKİYE'DE İŞKENCE YOKMUŞ!





Rekviaşvili, Türkiye’nin hapishanelerinde insan hakları alanında endişe bulunmadığını ve insan haklarının ihlal edilmediğini vurgulayarak “Biz bu konuda 2015 ile 2017 arasında hazırlanan raporları inceledik. Raporların hepsi Türkiye’nin hapishanelerindeki durumların Avrupa standartlarına uygun olduğunu ve burada işkence olmadığını belirtiyor.” ifadelerini kullandı.





Çabuk’un Türkiye’ye iade edilme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.





TÜRKİYE CPT'NİN RAPORUNU AÇIKLATMADI



