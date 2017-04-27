Açığa alınan Meclis polisi, ‘Vatan haini değilim’ yazıp, intihar etti





Son kıyım kararnamesiyle Hizmet Hareketi'yle bağlantılı olduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 polisten 35’inin TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, Meclis’te çalıştığı belirlendi.





TBMM’de görevli polis memuru H.E., açığa alındığını öğrendikten sonra beylik tabancasıyla gece yarısı yaşamına son verdi.





H.E.’nin intihar etmeden önce akrabalarını aradığı ve sosyal medya hesabına da “Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim” diye yazdığı öğrenildi.