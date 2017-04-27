Samanyolu Haber /Gündem / 'Vatan haini değilim' /27 Nisan 2017 14:23

'Vatan haini değilim'

Emniyet Teşkilatı'na yönelik son cadı avında meslekten uzaklaştırılan TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., sosyal medya hesabına "Ben vatan haini değilim" yazdıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.

SHABER3.COM

Açığa alınan Meclis polisi, ‘Vatan haini değilim’ yazıp, intihar etti

Son kıyım kararnamesiyle Hizmet Hareketi'yle bağlantılı olduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 polisten 35’inin TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, Meclis’te çalıştığı belirlendi. 

TBMM’de görevli polis memuru H.E., açığa alındığını öğrendikten sonra beylik tabancasıyla gece yarısı yaşamına son verdi. 

H.E.’nin intihar etmeden önce akrabalarını aradığı ve  sosyal medya hesabına da “Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim” diye yazdığı öğrenildi. 
<< Önceki Haber 'Vatan haini değilim' Sonraki Haber >>

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:43