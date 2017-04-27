Samanyolu Haber /Gündem / Birinin kızı diğerinin özel kalem müdürü! /27 Nisan 2017 14:45

Birinin kızı diğerinin özel kalem müdürü!

800 AKP'linin hakim yapıldığı listede Danıştay Başkanı'nın kızı ve Bekir Bozdağ'ın özel kalem müdürü de yer alıyor.

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Danıştay Başkanı'nın kızı, Bekir Bozdağ'ın özel kalem müdürü de hakim oldu...

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun da 'VİP Hakim' olarak atandığını açıkladı

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Yarkadaş, önceki gün yaptığı açıklama ile yeni atanan 900 hakimin 800'ünün AKP il ve ilçe yöneticilerinden oluştuğunu açıklamıştı.

CHP'li vekil, "Yargı 24 Nisan'daki hakim atamalarıyla, AKP'nin bir kolu haline getirildi. Liste Saray'da onaylandı ve son şeklini aldı" dedi. 

Yarkadaş, şöyle konuştu:

"AKP İl ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra, iktidara ve Saray'a hizmet edenler de ihmal edilmemiş son atamada... Örneğin, CHP'nin referanduma ilişkin başvurusunu jet hızıyla reddeden Danıştay'ın Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu da bunlardan biri... Gonca Hatinoğlu, başvurumuzun reddedildiği gün Hakimlik görevine atanmış. Ne tesadüf değil mi!"

Yarkadaş sözlerini bir hatırlatma yaparak sürdürdü:

"Gonca Hatinoğlu, avukatlık stajını Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapmıştı... Eşi Volkan Hatinoğlu da Saray'ı inşa eden Rönesans adlı şirkete yönetici olarak atanmıştı. Şimdi görüyoruz ki Gonca Hanım da AKP'li 800 avukatla birlikte VİP HAKİM - PARTİLİ HAKİM kontenjanından göreve atanmış... Bu durum, yoruma gerek bırakmayacak denli açık..."
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