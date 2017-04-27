IŞİD Türkiye'ye göçüyor!

IŞİD'den Türkiye'ye 'büyük göç'





Irak ve Suriye’de mevzi kaybeden IŞİD’in çok sayıda yabancı savaşçısının Türkiye üzerinden ülkelerine dönmeye başladığı belirtildi. The Guardian gazetesinin özel haberine göre, onlarca yabancı savaşçı Türkiye sınırında teslim oldu, 2014-2016 arasında en az 250 IŞİD üyesi de intikam alma amacıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya kaçtı.





“IŞİD, ‘halifeliği’ ufalanırken yabancı savaşçılarının büyük göçüyle karşı karşıya” başlıklı haberdeki iddialar şöyle:





YAKALANMAYANLARIN SAYISI BİLİNMİYOR





Haber, “Çok sayıda yabancı savaşçı ve sempatizanı IŞİD’i terk ediyor ve Türkiye’ye girmeye çalışıyor” cümlesiyle başlıyor. Haberde, “Onlarca yabancı savaşçı daha son haftalarda kaçtı, birçoğu sınırı geçmeye çalışırken yakalandı” denildi. The Guardian, “Yakalanmamayı başaran ve Türkiye sınırını geçebilen kaç kişi olduğuysa bilinmiyor” ifadelerini kullandı.





‘KONSOLOSLUKLARINA BAŞVURUYORLAR’





Gazeteye konuşan Türk ve Avrupalı yetkililer, 2013’ten bu yana, giderek artan sayıda IŞİD üyesinin eve dönmek için kendi konsolosluklarına başvuruda bulunduğunu söyledi.





‘250 İDEOLOJİK IŞİD ÜYESİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KAÇTI’





Haberde, “Daha ideolojik bağlılık hisseden diğer üyelerse, büyük göçü önce Türkiye’ye sızmak ardından da halifeliğin ufalanması nedeniyle intikam almak için Avrupa’ya geçmek amacıyla kullanıyor” denildi.

Batılı istihbarat kurumları, bu kişiler arasında örgütün dış operasyon ağının İngiliz, Fransız, Belçikalı ve Avustralyalı önde gelen üyelerinin de bulunduğuna inanıyor. Buna göre, 2014-2016 arasında en az 250 ideolojik savaşçı Avrupa’ya kaçtı. Haberde, bu 250 kişinin neredeyse hepsinin Türkiye üzerinden geçtiği savunuldu.





‘TÜRK POLİSİNİN ENGELLEYEMEDİĞİ ROTALAR VAR’





The Guardian, Türk polisinin çok sayıda IŞİD üyesini yakaladığını ve Yunanistan ile Bulgaristan üzerinden kullanılan kaçış rotasını engellediğini belirtmesine rağmen, bazı rotaların açık olduğunu savundu. Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri, ‘söz konusu rotalardan bazılarının, engelleme çabalarına rağmen hâlâ kullanıldığını’ öne sürdü.





‘IŞİD KAYNAKLARI’ DA DOĞRULADI





Gazetenin IŞİD içinden sahip olduğunu belirttiği kaynaklar da, çok sayıda yabancı savaşçının son dört yılda kaçmaya başladığını doğruladı.





GEÇEN HAFTA EN AZ ÜÇ BATILI TÜRKİYE’YE TESLİM OLDU





The Guardian’a göre, daha geçen hafta en az iki İngiliz ve bir Amerikan vatandaşı Türkiye’de teslim oldu. Buna göre, Rakka ve El Bab’da bulunduğunu itiraf eden Yunan kökenli İngiliz Stefan Aristidou ve Bangladeş kökenli eşi geçen hafta Kilis’te teslim oldu. Amerikalı Kary Paul ise kendisinin Suriyeli eşi ve kocaları savaşta ölen iki Mısırlı kadınla birlikte teslim oldu.





TÜRK SAVCILAR 15 YIL İSTİYOR





Bangladeş kökenli kadının serbest bırakıldığı, Türkiye’deki savcıların İngiliz ve Amerikalı erkekler için 7.5 ila 15 yıla kadar hapis cezası istediği belirtildi.





İngiliz Dışişleri’nden The Guardian’a yapılan açıklamada, “Bir İngiliz’in Türkiye-Suriye sınırında yakalanması sonrası Türk yetkililerle temas halindeyiz” denildi.