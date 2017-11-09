Samanyolu Haber /Gündem / Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları... /09 Kasım 2017 13:48

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde çok önemli hatırlatmalarda bulundu.

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Adalet duygusundan ayrılmayın tavsiyesinde bulundu. Çekilen sıkıntıların geçici olduğunu vurgulayan Hocaefendi Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bir çok büyük insanın benzer sıkıntılara maruz bırakıldığı hatırlattı 

Hocaefendi şunları söyledi: 

O gafletten sıyrılmanın yolu, otağı “hak” üzerine kurmak, “adalet” üzerine kurmaktır. Birileri otağını hakka kurmuşlara karşı olabilir; onları yıkıcı tavır ve davranışlar içinde -muvakkaten- bulunabilirler. Fakat bir gün maşerî vicdanın onların karşısına çıkıp “Bu bir soykırım, bu bir insana karşı saygısızlık, bu Allah’ın affetmeyeceği, küfür ölçüsünde bir günah!” diyeceği muhakkaktır. Daha şimdiden bazı yerlerde bu türlü mülahazalar, bu türlü düşünceler dillendirilmeye başlanmıştır. Bu olumsuzluklara karşı sâlim vicdan taşıyan insanlar, yavaş yavaş duygularını ifade etmeye başlamışlardır. Duygular, tavırlara dönüşür; yüzler, ekşimeye başlar; şiraze tanımayan, hizadan çıkan insanlar, hizaya gelmek lüzumunu duyarlar; varsa vicdanları, hâlâ ölmemişse insanlıkları, hizaya gelme duyguları içlerinde belirir. O açıdan da muvakkaten, gelip-geçici olan şu andaki hâl-i pür-melâl ile paniğe kapılmamalı!..

Başına bu türlü şeyler gelmedik Hak yolcusu kalmamıştır. Eğer ille de bu musibetlerden âzâde biri olsaydı, o, yüzü suyu hürmetine varlığın yaratıldığı İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) olurdu; Hazreti Nuh (aleyhisselam) olurdu; Hazreti İbrahim (aleyhisselam) olurdu!..
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları... Sonraki Haber >>

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Samsung, iPhone ile dalga geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:12