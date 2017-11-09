Samanyolu Haber /Gündem / Terim ve damatları Çeşme'yi terk etti /09 Kasım 2017 14:16

Terim ve damatları Çeşme'yi terk etti

Fatih Terim’le birlikte iş yerlerinin yan tarafında bulunan kebapçıyı basıp karakolluk olan Volkan Bahçekapılı ile Ahmet Baran Çetin, olaylı restoranı boşalttı

Terim ve damatları Çeşme'yi terk etti


Geçtiğimiz yaz aylarına damga vuran eski Milli Takım Direktörü Fatih Terim ve damatlarının mekan basma olayı, sıcaklığını koruyor. Fatih Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'da açtıkları restoranı boşalttı. Fatih Terim ile birlikte restoranlarının yanında bulunan kebapçının sahibi Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaylar sonrasında Fatih Terim, milli takımdan ayrılmıştı. Bahçekapılı ve Çetin'in de yaşanan olayların içinde olmasının ardından, mekan yaz boyu açık kalmasına rağmen damatların beklenen işi yapamadığı iddia edilmişti.

 EVİNİ DE SATIŞA ÇIKARDI

Fatih Terim'in damatları önceki gün olayın yaşandığı restoranlarındaki işletmeyi kapatarak, eşyalarını kutulara doldurduktan sonra restoranı boşalttı. İki mekan arasındaki paravan yüzünden çıkan ve karakolluk olunan kavga olayının ardından Fatih Terim ve damatları bir daha Çeşme'ye gelmedi. Terim'in Alaçatı'da bulunan evi kiraya verildi. Restoran önceki gün boşaltılırken, Fatih Terim'e ait olan Alaçatı'daki deniz kenarında yer alan taş evin de satışa çıkartıldığı iddia edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Terim ve damatları Çeşme'yi terk etti Sonraki Haber >>

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Samsung, iPhone ile dalga geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:01:20