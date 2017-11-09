Samanyolu Haber /Gündem / NATO S-400'den vazgeçilmesi için Türkiye'ye baskı yaptığını resmen duyurdu /09 Kasım 2017 13:06

NATO S-400'den vazgeçilmesi için Türkiye'ye baskı yaptığını resmen duyurdu

S-400 hava savunma sistemi satın almak için imzayı atan ve Rusya ile anlaşma imzalayan Türkiye’nin Fransa ve İtalya ile ortak sistem için anlaştığı aktarılırken NATO’dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.

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Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma anlaşması imzalamasını ‘kendi ulusal kararı’ olarak niteleyen NATO’nun, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Walters “S-400 anlaşmasında henüz sona gelinmedi. Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye’de S-400 yok” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Reuters ajansına konuşan Walters, Türk yetkililere NATO sistemlerine entegre olabilen sistemler satın almaları konusunda baskı yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

'ARTIK BÖLGEDE S-400 KAPASİTESİNDE SİLAHLARIMIZ VAR'

Walters, "NATO olarak bölgede artık S-400 kapasitesine sahip ve ortak çalışabilirlik seviyesi yüksek silahlarımız var" ifadesini kullandı.

Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Ankara ile Fransa ve İtalya arasında ortak hava savunma sistemi geliştirilmesi konusunda nihai anlaşma imzalanacağı aktarılmıştı.

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