Varlık Fonu şimdiden devlete 17.5 milyonluk borç taktı...

Varlık Fonu’na devredilen kuruluşlardan olan Türkiye Jokey Kulübü’nün kamuya olan 17.5 milyonluk borcu ortada kaldı.4 Kasım 2017 Cumartesi 15:33





Sayıştay’ın 2016 yılı denetim raporlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınarak Varlık Fonu’na devredilen Türkiye Jokey Kulübü’nün 2015 yılında at yarışları ve bahislerden kazandıklarından devlete ödemesi gereken tutarın önemli bir bölümünü ödemediği ortaya çıktı.

Sayıştay raporlarına yansıyanlara göre, her yıl Şubat sonuna kadar at yarışı ve bahislerle ilgili ödenmesi gereken kamu payı için Türkiye Jokey Kulübü, 25 Şubat 2016’da bakanlığa başvurdu. Kulüp, bakanlıktan ödenmesi gereken 40 milyon 204 bin liralık paydan kalan 31 milyon 567 bin liranın 2016 Nisan ayından itibaren altı eşit taksitte ödenmesi için “olur” istedi.

Bakanlık 22 Eylül 2016’da 21 milyon 843 bin lira TL’yi tahsil etti. Bakanlık, 1 Mart 2016’dan ödeme gününe kadar olan süre için yüzde 9 yıllık gecikme faizi de ekleyerek hesaplanan borcun özel hesaba yatırılmasını Türkiye Jokey Kulübü’nden istedi.

'Kaynak sıkıntısı var'





Kulüp, “kaynak sıkıntısının oluştuğu ve nakit akışının olumsuz etkilendiğini” belirterek, borcunu ödeyemediğini bakanlığa bildirdi. Özel hesaba 771 bin 183 lira yatıran kulüp, yıl sonuna kadar başka bir ödeme yapmadı.

Bu arada TJK, hükümetin yayımladığı bir kanun hükmünde kararname ile 2017 yılı Şubat ayında 17 milyon 590 bin liralık borcunu ödemeden Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Sayıştay denetçilerinin raporunda, bakanlıktan ödemesi yapılmayan kamu alacağının takip ve tahsili için gerekli idari ve yasal işlemlerin yapılarak takibinin sağlanması istendi. Bakanlık da “Tahsil edeceğiz” karşılığını vermekle yetindi.

Bakan yanıtlamadı





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba bakanlığının bütçesi ve Sayıştay raporunun görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu tespite ilişkin bir açıklama yapmadı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise yaptığı konuşmada, “Varlık Fonu’na devredilen Türkiye Jokey Kulübünün Bakanlığa olan ve Sayıştay raporuna da yansıyan 17,5 milyon lira civarındaki borcunun tahsili konusunda her ne kadar bir sorun yaşanmayacağı taahhüt edilmiş olsa da artık Varlık Fonu’na devredildikten sonra bu tahsilatın nasıl yapılacağı konusunda kuşkularımız bulunmaktadır” dedi.