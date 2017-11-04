Samanyolu Haber /Gündem / PKK’lılar, Alman polisiyle çatıştı /04 Kasım 2017 21:17

PKK’lılar, Alman polisiyle çatıştı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Düsseldorf şehrinde Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride olay çıktı

SHABER3.COM

Düsseldorf'taki göstericiler mahkeme yasağına rağmen terör örgütü PKK sembolleri ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafı bulunan pankartlar açtılar. Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, polis defalarca yasak sembollerin indirilmesi için göstericilere çağrı yaptı. Ancak göstericiler bu çağrılara uymadı. Bunun üzerine polis gösteriyi durdurup yasak sembolleri toplamak için müdahale etmek istedi. Ancak göstericiler polise bayrak sopalarıyla saldırdı. Polis bunun üzerine biber gazı kullandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Eylül ayı ortasında da NAV-DEM Köln'de bir gösteri düzenlemiş, bu gösteride de yasak semboller taşınmıştı. Bunun üzerine Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PKK’lılar, Alman polisiyle çatıştı Sonraki Haber >>

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:33