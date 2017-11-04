Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti içindeki ilk tartışma Akşener'in Twitter hesabından çıktı /04 Kasım 2017 21:42

İYİ Parti içindeki ilk tartışma Akşener'in Twitter hesabından çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Twitter hesabı tartışma başlattı

SHABER3.COM

İYİ Parti kuruluş çalışmaları sırasında partide “Bozkurt işaretinin” ve “Türkeş fotoğrafının” yasaklandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddia parti yetkilileri tarafından yalanlandı. Daha sonra ise parti programında yer alan ifadeler tartışma konusu oldu.



Yeni tartışma ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Twitter hesabından çıktı. Parti kurulmadan önce Akşener’in Twitter hesabında “Türk Milliyetçisi, Ülkücü, eş, anne, babaanne, kadın ve çocuk hakları savunucu, sokak canları gönüllüsü” yazıyordu. Partinin kurulmasının ardından Akşener’in Twitter hesabındaki bu ifadeler silindi yerine asdece “İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı” yazıldı.

 Akşener’in hesabındaki bu değişiklik, milliyetçi isimlerin tepkisine neden oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti içindeki ilk tartışma Akşener'in Twitter... Sonraki Haber >>

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:27