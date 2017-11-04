İYİ Parti içindeki ilk tartışma Akşener'in Twitter hesabından çıktı

İYİ Parti kuruluş çalışmaları sırasında partide “Bozkurt işaretinin” ve “Türkeş fotoğrafının” yasaklandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddia parti yetkilileri tarafından yalanlandı. Daha sonra ise parti programında yer alan ifadeler tartışma konusu oldu.













Yeni tartışma ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Twitter hesabından çıktı. Parti kurulmadan önce Akşener’in Twitter hesabında “Türk Milliyetçisi, Ülkücü, eş, anne, babaanne, kadın ve çocuk hakları savunucu, sokak canları gönüllüsü” yazıyordu. Partinin kurulmasının ardından Akşener’in Twitter hesabındaki bu ifadeler silindi yerine asdece “İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı” yazıldı.





Akşener’in hesabındaki bu değişiklik, milliyetçi isimlerin tepkisine neden oldu.