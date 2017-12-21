Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığı sistemini bekliyor!

“Paralel bütçe”, “Paralel hazine” yorumlarına yol açan Türkiye Varlık Fonu’nun bugüne kadar tek bir işlem yapmadığı ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yeniden organizasyonu gündeme gelen Fon’un Cumhurbaşkanlığı sistemin beklediğini söyledi.







Türkiye’nin stratejik varlıklarının geliştirilmesi, değerlerinin arttırılması ve öncelikli yatırımlar için kaynak sağlanması amacıyla kurulduğu açıklanan Varlık Fonu ile ilgili işlemleri CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Meclis gündemine taşıdı. Bekaroğlu’nun soru önergesine yanıt veren Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, Varlık Fonu kuruluş çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi. Karadağ’ın verdiği bilgiye göre devredilen varlıklar ve taşınmazlar, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerin yanı sıra piyasalarda güven arttırıcı adımlar atma hedefi ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak değerlendirecek. Türkiye Varlık Fonu Stratejik Yatırım Planı hazırlanarak 10 Nisan 2017 tarihinde değerlendirilmek üzere Başbakanlık makamına gönderildi. Fon, Başbakanlığa sunulan stratejik yatırım planı onaylandıktan sonra faaliyetlerini sürdürecek.





NE İPOTEK NE DE TEMİNAT GÖSTERİLDİ





Karadağ bu süreçte bir işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Karadağ’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu ve Alt Fonların portföyünde kanunen devredilen kuruluşlar ve varlık bulunmuyor. Fona devredilen varlıklardan ve taşınmazlardan bugüne kadar satılan, ipotek ya da teminat gösterilen olmadı. Satılması, ipotek edilmesi ya da teminat gösterilmesi düşünülen bir varlık yok. Yine Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt dışından getirilen bir kaynak bulunmuyor.





Hali hazırda Türkiye Varlık Fonu tarafından finanse edilen bir yatırım olmadığını, fonu ve alt fonları yönetmek için kurulan şirketin de olağan genel yönetim gideri bulunmadığını açıklayan Karadağ, Fon’u yönetmek için kurulan şirketin yurt dışında başarı göstermiş Varlık Fonları olan Temasek, Khazanah vb. varlık fonları ile istişari görüşmeler yapıldığını anlattı.







FON’DA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK





Karadağ, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın soru önergesine verdiği yanıtta da kuruluş ve yapılanma faaliyetlerinin devam ettiğini, Türkiye Varlık Fonu’nun herhangi bir faaliyeti olmadığı için kamu kaynaklarının zarara uğratılmasının da söz konusu olmadığını söyledi. Fon’la ilgili görüş ayrılığı iddialarının sorulduğu Karadağ, “Herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır” dedi.





CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BEKLENİYOR





Bugüne kadar tek bir işlem yapmadığı açıklanan Fon’la ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP’li Bekaroğlu şunları söyledi: “Türkiye Varlık Fonu, ülkenin varlıklarını Fon’a devredeceğiz, bunları ucuz kredi bulmak için rehin vereceğiz anlayışı ile kuruldu. Ne bu yönde bir adım atılabildi ne de kanunun öngördüğü başka bir işlem yapılabildi. Hatta Savunma Fonu’ndan devredilen paranın da kullanılmadan iade edildiğini tahmin ediyorum. Memur da almamış görünüyor. Sonuç olarak Varlık Fonu’na bizim yaptığımız itirazların hepsi gerçek oldu. Niyetiniz yanlıştır, Varlık Fonu fazlası olan ülkeler içindir. Niyetiniz Türkiye’nin varlıklarını dahil edip ipotek oluşturmak ama bunu da yapamazsınız, dedik nitekim öyle oldu.”





Türkiye Varlık Fonu için yapılan planlardan vazgeçilmediğini söyleyen Bekaroğlu, “Başbakanlığa sunulduğu söylenen yatırım planı benim kanaatimce Cumhurbaşkanını bekliyor, Cumhurbaşkanlığı sistemini bekliyor. Fon’u Saray’ın emrinde paralel bir bütçe olarak düşünüyorlar. Varlıkları istedikleri gibi kullanabilecekler” dedi.





VARLIK FONU GELECEĞE YATIRIM





Türkiye’nin önünde kredi garanti fonunun çökmesi, yap işlet devret sisteminde kaynaklı büyük yükümlülükler bulunduğunu söyleyen Bekaroğlu, bu iki sebepten dolayı gelecek yıllarda ciddi sıkıntılar yaşanacağını, bu çerçevede paranın bu tarafa çekilip Sayıştay, Meclis denetiminin dışında rahatlamanın planlandığını söyledi.





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