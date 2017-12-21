Samanyolu Haber /Gündem / Seçim için 'daraltılmış bölge' hazırlığı /21 Aralık 2017 09:45

Seçim için 'daraltılmış bölge' hazırlığı

AKP, seçime ilişkin 6-7 yasada değişiklik yaparak, muhalefetin karşı çıktığı 'daraltılmış bölge' sistemini getirmeye hazırlanıyor. Seçim barajının düşürülmesi ise gündemde değil.

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AKP, seçim sistemi değişikliğine ilişkin çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. AKP kurmaylarına göre, yerel seçimle ilgili ilk paket ocak ayı sonuna doğru Meclis’e sunulacak.

Anayasaya göre, seçimlere 1 yıldan az kala yapılan değişiklikler o seçimde uygulanamıyor. 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bu kural işletilmeyecek. Bu nedenle söz konusu seçimlerde uygulanacak uyum değişiklikleri için acele edilmiyor. Bu paketin bahar aylarında tartışmaya açılması bekleniyor.

AKP kurmayları, 6-7 yasada değişiklik öngörülen ikinci uyum paketinde, MHP Lideri Bahçeli’nin dile getirdiği ittifak düzenlemesinin yer alabileceği mesajını verdi. Geçmişte partiler arasında ittifaklar yapıldığına işaret eden, bugün de fiilen bu imkânın bulunduğunu belirten kurmaylar, “Yasal altyapısı hazırlanarak ‘adam gibi’ ittifak yapılmasına imkân sağlanmalı” dedi. Bahçeli’nin ittifakla ilgili işaret ettiği partilere ayrı ayrı mühür vurulması gibi konuların teknik düzenlemeler olduğu ve bunlar üzerinde uzlaşılabileceği ifade ediliyor.

Gazete Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre AKP, MHP’nin gündeme getirdiği seçim barajının düşürülmesi önerisine sıcak bakmıyor. AKP kurmaylarında bu konuda öne çıkan eğilim şöyle:

“Seçimlerde yüzde 10 ülke barajı, 1980 öncesi Meclis’te kaos yaratan parçalı tabloya karşı getirilmiş. Doğrudur, 12 Eylül rejiminin ürünüdür. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulaması yapılacak. Sistemin başarısı için güçlü bir Meclis bloku gerekli olacaktır. Barajın temsilde adaleti engellediği görüşü doğru değil. Şu anda Meclis’e, yüzde 97 temsil ile temel siyasi görüşler yansıyor. Her toplumsal grup temsil edilecek diye, yasa yapamayan, bir araya gelemeyen bir Meclis oluşursa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başından yara alır. O nedenle barajın kalması sistemin sağlığı açısından da gerekli olacaktır.”

AKP'liler, dar bölgeye MHP karşı çıktığı için 5 ya da 7’şer milletvekilinin seçileceği daraltılmış bölge sisteminin getirilebileceğine işaret ediyor. Dar ya da daraltılmış bölge sistemlerinin birbirlerine göre hem avantajının hem dezavantajları bulunduğuna dikkat çeken AKP'li yetkililer, bu alternatiflerin tartışmaya açılacağını söyledi. 2019’un haziran ya da temmuz ayına kadar yasalaşma sürecinin tamamlanabileceği dile getiriliyor.
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