Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Ekonomide alarm veren gerileme /21 Aralık 2017 10:41

Flaş! Ekonomide alarm veren gerileme

Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 gerileyerek yılın en düşük değerini aldı.

SHABER3.COM

Tüketici güven endeksi Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalışla 65.1’e geriledi ve yılın en düşük değerini aldı.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Mayıs’ta yüzde 72.8 ile bu yılın en yüksek değerini aldıktan sonra düşüşe geçmiş, Kasım ayında ise 65.2 değerini almıştı.

Endeks bu ay gördüğü 65.1 değerinden daha düşük bir değeri en son olarak Aralık 2016’da 63.4 ile görmüştü.

Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.
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