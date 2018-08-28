Varank tarifeli uçakla dönen Endonezyalı Bakana acıyıp özel jetine aldı

G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Arjantin’e özel uçakla giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dönüşte tarifeli seferle zirveye katılan ve dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Endonezya’nın İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı’nı da uçağın alarak İstanbul’a beraberinde getirerek jest yaptı.





Milliyet gazetesinin “41 bin feet yüksekte diplomasi atağı geldi” başlığı ile verdiği habere göre, Varank, iki gün süren toplantıda Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara ile de sohbet etti. Endonezyalı bakanın Salta’ya gelirken Türk Hava Yolları’nı (THY) kullandığını, çok memnun kaldığını ve dönüşte de 33 saat süren bir uçuşla İstanbul’dan aktarmalı ülkesine döneceğini söylemesi üzerine Varank, Rudiantara’yı TC-ATA uçağına davet etti. Konuk bakan ise hem zamandan tasarruf edeceğini hem de İstanbul-Cakatra uçuş saatine kadar İstanbul’da gezme fırsatı bulacağını belirterek daveti kabul etti.





İki bakanı taşıyan Gulfstream G550 tipi uçak, cuma günü TSİ 23.15’te Salta’dan hareket etti. Yaklaşık 17 saat süren uçuş İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sona erdi. Bakan Varank ile Rudiantara, 41 bin feet yükseklikte ikili görüşme de yaptı. Görüşmede, iki ülke arasında teknolojik dönüşüm projeleri ve savunma sanayisi alanında iş birliği gibi konular gündeme geldi. Görüşmede Endonezya’da başarılı olan girişim sermayesi projeleri konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

