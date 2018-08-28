Samanyolu Haber /Eğitim / İlk ders zili velilere %30 zamla çalacak /28 Ağustos 2018 13:32

İlk ders zili velilere %30 zamla çalacak

Veliler, bu yıl okula gidecek öğrenciler için kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye masrafları dahil edildiğinde en az 465 lira ödeyecek.

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2018-2019 eğitim-öğretim dönemi, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde ders kitapları öğrencilere ücretsiz sunulurken, okulların verdiği listelerle kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ürünleri alışverişine başlayan veliler, bütçelerini zorlamayan uygun fiyatlı ürün arayışına girdi.

YÜZDE 30 KUR ETKİSİ

Posta'da yer alan habere göre, ilkokula başlayacak bir öğrenci için kıyafet ve ayakkabı maliyeti 300 lira, kırtasiye ürünleri ise 165 liradan başlıyor. Yani öğrenciler, İstanbul'da ilkokula en az 465 lira maliyetle başlıyor. Geçen yıl bu tutar 350 lira civarındaydı. Bir başka deyişle Dövizdeki dalgalanmayla birlikte fiyatlarda yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu.

YAŞ VE SINIFA GÖRE ARTIYOR

Okul kıyafetleri semtlere göre de değişiklik gösteriyor. İç ve dış pazar için üretim yapan Hakan Çanta'nın İcra Kurulu Başkanı Hakan Hacısoyu'nun verdiği bilgiye göre ana sınıfı ile 4'üncü sınıfa kadar olan giyim harcamaları 300-600 lira arasında değişiyor. Yaş ve sınıf arttıkça fiyatların da arttığı görülüyor.

10 MİLYARLIK EKONOMİ

Örneğin; 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar olan öğrencilerin giyim masrafları 300-750 lira arasında değişirken, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfı kadar eğitim gören lise öğrencilerinin kıyafet giderleri ise ortalama 450-900 liralara çıkıyor. 18 milyon öğrencinin okula başlamasıyla birlikte sadece kıyafet anlamında 5.5 milyar liralık bir ekonomi oluşacak. Kırtasiyeyle birlikte tutar 10 milyar liraya çıkıyor.
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