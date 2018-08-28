Samanyolu Haber /Gündem / Üçüncü havalimanına inen her uçak için Bulgarlara para ödenecek /28 Ağustos 2018 14:21

Üçüncü havalimanına inen her uçak için Bulgarlara para ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul'da 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan 3. havalimanı ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, "3. havalimanının devreye girmesiyle birlikte, Bulgaristan hava sahasını kullanmak zorunda kalacak uçaklar için Türkiye, ciddi bir ödeme yüküyle karşılaşacaktır" dedi.

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CHP'li İlgezdi, 3. havalimanından kalkan uçakların, pistlerin doğrultusu nedeniyle Bulgaristan hava sahasını kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Bunun iç hatlar uçuşlarında da geçerli olacağını, İstanbul'dan Ankara'ya uçan bir uçağın kalkışta Bulgaristan hava sahasını kullanması nedeniyle Türkiye'nin Bulgaristan'a ödeme yapacağını belirten İlgezdi, konuyla ilgili Meclis'te bir soru önergesi verdi.
Birgün'ün aktardığı habere göre, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle verilen önergede, şu sorular yer aldı:

-Bulgaristan hava sahasını uçuşlara kapatılması durumunda, uçaklar hangi havalimanına yönlendirilecektir?

-İstanbul-Ankara uçuşu için Bulgaristan veya Romanya'ya hazine tarafından para ödenecek olması hangi milli ve yerli planlamanın ürünüdür?
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