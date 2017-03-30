'Var mı burada ‘Hayır’ verecek?' diyerek ateş açtı: 1 ölü!

Olay dün akşam saatlerinde Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde meydana geldi. İstanbul’da taksi şoförlüğü yapan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Eser 2 gün önce tatil için köyüne geldi. Burada çobanlık yaptığı belirtilen 44 yaşındaki Veli Çalışkan, Şenbağlar Köyü Derneği Lokali’nin önünde oturan Hüseyin Eser’e pompalı tüfekle 2 el ateş etti.





Gazete Manifesto‘da yer alan habere göre Çalışkan’ın dernek lokaline gelmesinin ardından “Var mı burada ‘Hayır’ verecek o….. ç…..” diye bağırdığı, buna tepki gösteren ve kendisine terbiyeli olmasını söyleyen Hüseyin Eser’e ateş ettiği öğrenildi. İlk ateşten sonra elinden yaralanan Hüseyin Eser’in kendini korumak için Çalışkan’ın üzerine atıldığı ve bu esnada ikinci ateşle kalbinden vurulduğu da edinilen bilgiler arasında.





Olayın köylüler tarafından duyurulması üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla yaralı olarak Akıncılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Eser’in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri saldırgan Veli Çalışkan’ı köyde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.