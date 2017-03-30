Mardin'de 50 kız öğrenciye cinsel istismar!

Temizlik görevlisi, 50 öğrenciye istismar iddiasıyla tutuklandı





Mardin’in Derik ilçesinde Göktaş Köyü İlköğretim Okulu’nda eğitim gören yaşları 8 ile 12 arasında değişen 50 kız öğrencinin, temizlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Mahkemeye sevk edilen 43 yaşındaki temizlik görevlisi M.Ş.Y. tutuklandı.





Göktaş Köyü İlköğretim Okulu’nda eğitim gören bir kız çocuğu, ailesine, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan M.Ş.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile durumu okul yönetimine bildirdi. Rehber öğretmenin diğer öğrencilerle yaptığı görüşmede, M.Ş.Y.’nin çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.





Olayın Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Pedagog eşliğinde okulda eğitim gören bütün öğrencilerin ifadesi alındı. Öğrencilerden 50’si, değişik zamanlarda M.Ş.Y.’nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını söyledi.





Gözaltına alınan M.Ş.Y., 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.