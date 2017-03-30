Brüksel’de referandum kavgası, yaralılar var!

16 Nisan’da Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referandum u için sınır kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemleri başlamıştı.



Bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Türkiye Başkonsolosluğu binasında yapılan oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

Belçika basınına göre, karşıt görüşlü iki grup arasında oylama sırasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. İlk belirlemelere göre 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.