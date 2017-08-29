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Van'da Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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Van'da Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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29 Ağustos 2017 11:41
Van'da Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Ferit Melen Havalimanı'nda yangın çıktı
Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar ertelendi Giden Yolcu bölümünün ön tarafında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken uçuşların saat 13.00 kadar ertelendiği bildirildi..
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