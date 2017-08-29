Samanyolu Haber /Gündem / Van'da Havalimanı uçuşlara kapatıldı /29 Ağustos 2017 11:41

Van'da Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Ferit Melen Havalimanı'nda yangın çıktı

Van'da Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar ertelendi Giden Yolcu bölümünün ön tarafında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken uçuşların saat 13.00 kadar ertelendiği bildirildi..
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