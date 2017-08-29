Van'da Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar ertelendi Giden Yolcu bölümünün ön tarafında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken uçuşların saat 13.00 kadar ertelendiği bildirildi..

