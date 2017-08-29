Samanyolu Haber /Gündem / Göreve dönen öğretmenlere sürgün.. /29 Ağustos 2017 11:34

Göreve dönen öğretmenlere sürgün..

Diyarbakır’da KHK’yla ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlerden 264’ünün il dışına tayin edilmesi Eğitim-Sen’i kızdırdı.

SHABER3.COM

Diyarbakır'da yaklaşık 4 bin 400 öğretmen KHK’yla açığa alındı, bunlardan 180’i ihraç edildi.  Geriye kalan öğretmenlerse işlerine döndü. Ancak görevlerine iade edilen ve haklarında soruşturma sürdüğü belirtilen Eğitim-sen üyesi 264 öğretmen, bakanlıkça yapılan  zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildi.  Karar öğretmenlere tebliğ edilirken, Eğitim-Sen tayinlere tepki gösterdi: “Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız, direneceğiz ve kazanacağız.”
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