Göreve dönen öğretmenlere sürgün..

Diyarbakır'da yaklaşık 4 bin 400 öğretmen KHK’yla açığa alındı, bunlardan 180’i ihraç edildi. Geriye kalan öğretmenlerse işlerine döndü. Ancak görevlerine iade edilen ve haklarında soruşturma sürdüğü belirtilen Eğitim-sen üyesi 264 öğretmen, bakanlıkça yapılan zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildi. Karar öğretmenlere tebliğ edilirken, Eğitim-Sen tayinlere tepki gösterdi: “Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız, direneceğiz ve kazanacağız.”