Kasırganın ABD'ye maliyeti giderek artıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde son 50 yıldır yaşanan en şiddetli kasırga olan Harvey’in ekonomik maliyetinin 100 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.





Harvey nedeniyle Teksas’ta 267 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeye elektrik verilemiyor. Corpus Christi kentinde yetkililer, halka suyu kaynatarak içmesi tavsiyesinde bulundu. Elektrik kesintisi nedeniyle arıtma tesislerinin devre dışı kaldığı belirtildi.





Teksas’ta hayatı felç eden sel sularının önümüzdeki iki gün içerisinde daha da yükseleceğini belirten yetkililer, mahsur kalanların kurtarılması için insan üstü bir çabayla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.





Ülkenin dördüncü büyük kenti Houston'a Cuma akşamından bu yana 75 santimetre yağış düştü. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS) gelecek günlerde bu oranın iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

