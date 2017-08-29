Kasırganın ABD'ye maliyeti giderek artıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde son 50 yıldır yaşanan en şiddetli kasırga olan Harvey’in ekonomik maliyetinin 100 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Harvey nedeniyle Teksas’ta 267 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeye elektrik verilemiyor. Corpus Christi kentinde yetkililer, halka suyu kaynatarak içmesi tavsiyesinde bulundu. Elektrik kesintisi nedeniyle arıtma tesislerinin devre dışı kaldığı belirtildi.
Teksas’ta hayatı felç eden sel sularının önümüzdeki iki gün içerisinde daha da yükseleceğini belirten yetkililer, mahsur kalanların kurtarılması için insan üstü bir çabayla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ülkenin dördüncü büyük kenti Houston'a Cuma akşamından bu yana 75 santimetre yağış düştü. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS) gelecek günlerde bu oranın iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.
Teksas eyaleti yetkilileri şu ana kadar 8 kişinin fırtına ve sel nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında içinde bulundukları kamyonet sele kapılan büyükanne, büyükbaba ve 4 torundan oluşan bir aile de var.
Teksas Valisi Greg Abbott eyalette, sivillerden oluşan yaklaşık 12 bin kişilik Ulusal Muhafız gücünün tamamının kurtarma operasyonlarına katılması emrini verdi.
Yetkililer Teksas'ta fırtınadan mağdur olan yaklaşık yarım milyon kişinin yardım talebinde bulunmasını beklediklerini açıkladı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 30 bin kişinin de oluşurulan geçici barınaklara sığınması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas ve komşusu Louisiana eyaletlerinde acil durum ilan etti.
Trump'ın bugün Teksas'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Yeniden inşa sürecinin uzun süreceğini ve zorlu olacağını söyleyen Trump, bunun milyarlaca dolara mal olabileceğini belirtti.
ABD'nin en büyük dördüncü kenti olan Houston'da yaklaşık 6,6 milyon kişi yaşıyor.
Harvey Fırtınası ile bölgeye 1 haftada düşecek olan yağışın, bölgenin bir yıllık ortalama yağışına denk olacağı tahmin ediliyor.
Baraj kapakları kontrollü olarak açılıyor
Mühendisler, Houston'dan geçen nehrin suyunu tutun Addicks ve Barker barajlarının taşmaması için, barajlardaki suyu kontrollü olarak salıyor.
Ancak baraj kapaklarının açılmasının Buffalo Bayou bölgesindeki sel suyuu yükseltebileceği belirtiliyor.
Yaklaşık 300 bin hane elektriksiz kaldı.
Petrol üretimi durdu
Teksas, ABD'nin petrol ve doğalgaz endüstrisinin kalbini oluşturuyor. Fırtına nedeniyle bölgedeki birçok rafineride üretim durdu.
Meksika Körfezi'ndeki 737 petrol platformundan 105'inde üretime ara verildi. Bölgedeki petrol üretimi yüzde 22 düştü.
Meteoroloji yetkilileri, Harvey Fırtınası'nın Perşembe gününe kadar Teksas'ın güneydoğusunda etkisini sürdüreceğini duyurdu.
Harvey, ABD'yi 2004 Ağustos'unda vuran Charley'den bu yana en güçlü kasırga. Teksas'ta ise en son 1961 yılındaki Carla Kasırgası'nda 34 kişi hayatını kaybetmişti.