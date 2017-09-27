Samanyolu Haber /Gündem / Kürt bölgesine uçuş yasağı, Türk şirketler de yasağa uyuyor /27 Eylül 2017 12:19

Kürt bölgesine uçuş yasağı, Türk şirketler de yasağa uyuyor

Merkezi Irak ve Kürdistan bölgesel yönetimi arasında devam eden kriz sebebiyle bazı havayolları şirketleri bölgeye uçuşlarını askıya aldı

SHABER3.COM

Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet Nane, Bloomberg'e telefon yoluyla yaptığı açıklamada, Erbil'e uçuşların durdurulduğunu belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin, Bağdat yönetiminin havalimanlarının teslim edilmesi yönündeki talebini reddetti. Bazı havayolları şirketleri de bölgeye uçuşlarını askıya aldı.

İLK İPTAL LÜBNAN’DAN

Lübnan merkezli Middle East Airlines (MEA) şirketinden açıklama geldi. MEA, Irak hükümetinin talebi çerçevesinde Erbil uluslararası havalimanına uçuşları durduracağını açıkladı. Şirketin CEO’su  Mohammad al-Hout, “Şu an için duruyoruz. Sorun çözülene dek, son uçuş 29’una yapılacak” dedi.

Bağdat’taki merkezi yönetim, pazartesi günü düzenlenen bağımsızlık referandumunu tanımayacağını ilan ederek, IKBY’den Erbil ve Süleymaniye’deki havalimanlarının kontrolünü üç gün içinde devretmesini istemişti.
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