Samanyolu Haber /Gündem / Van Valiliği'nden sert polis müdahalesiyle ilgili açıklama /21 Ağustos 2019 23:59

Van Valiliği'nden sert polis müdahalesiyle ilgili açıklama

Van'daki kayyım protestosundan kahvehaneye sığınan bir eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp edilmişti.

SHABER3.COM

HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polisin sert müdahale etmesiyle ilgili Van Valiliği açıklama yayınladı. Valilik açıklamasında, "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır" dedi.

HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert müdahale etti. Kahvehaneye sığınan bir eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp edildi. Sosyal medyada çok tartışılan görüntülerle ilgili Van Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine yapılan Başkan Vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoglu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır. Valilğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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