Perinçek'ten 'kayyım' değerlendirmesi: HDP’ye oy verenleri dönüştüreceğiz

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP’ye oy veren vatandaşları dönüştüreceklerini söyledi.





Ergenekon davasının eski sanıklarından Doğu Perinçek, 15 Temmuz’dan sonra AKP iktidarının yürüttüğü tüm anti demokratik uygulamaları koşulsuz desteklemesi ile dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına destek veren Perinçek, muhalefeti ise terör örgütünü desteklemekle suçladı.





“TERÖRÜN OLDUĞU YERDE DEMOKRASİ OLMAZ”





Habertürk TV’de katıldığı programda kayyım sürecini değerlendiren Doğu Perinçek, HDP’ye oy veren vatandaşlar hakkında skandal sözler sarf etti. “Yani demokrasi adına halk gidip oy veriyor. Hepsi yüzde 50’nin üzerinde oy alarak seçilmiş belediye başkanları, burada bu durumda mağdur olan halk olmuyor mu?” sorusuna cevap veren Perinçek, “Hayır efendim. O halkımızı da dönüştüreceğiz.” dedi.





“Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, teröristin olduğu yerde özgürlük olmaz” diyen Doğu Perinçek, “HDP’ye oy veren yurttaşlarımızı da kazanacağız, dönüştüreceğiz, eğiteceğiz” sözleri dikkat çekti.





“KAYYIM’A KARŞI ÇIKANLARA YAZIKLAR OLSUN”





Üç büyükşehire kayyım atanmasıyla ilgili muhalefetin karşı çıkmasına “yazıklar olsun” diyen Perinçek, “Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, CHP, HDP ve en son İYİ Parti onlara katıldı. HDP terör örgütü PKK’nın bir kolu. O zaman onlara demokrasi yok ve kapatılması gerekir.” dedi.





“O ZAMANIN AK PARTİSİ İLE 2014 SONRASI AK PARTİ AYNI DEĞİL”

AKP’ye yönelik 2007 yılında açılan kapatma davasının hatırlatılması üzerine Perinçek, “AK Parti kapatılma davası bizim dilekçemiz üzerine açıldı. 7’ye 6 çoğunluk kapatılmaya karar verdiği halde daha vasıfla bir çoğunluk arandığı için maalesef kapatılmadı. O gün kapatılması doğru olurdu ama bugün değil.” İfadesini kullandı.





“O zamanın AK Partisi ile 2014 sonrası AK Parti aynı değil” diyen Perinçek, “AK Parti TSK’yı harekete geçirdi ve PKK’yı hendeklere gömen harekata başladı. Arkasından 15 Temmuz’da Amerikan darbesini milletiyle, ordusuyla hep beraber yerle bir ettik. Şimdi ABD’nin darbesini ezen, gladyosunu tasfiye eden, gladyoyu hapislere tıkan başka bir AK Parti çıktı. ABD’ye kafa tutan, dik duran, S-400 alan bir AK Parti var.” sözleriyle AKP iktidarıyla birçok noktada aynı çizgide olduklarını ifade etti.





(boldmedya.com)





