Samanyolu Haber /Gündem / Türk-İş Başkanı Atalay'la vatandaş arasında ilginç diyalog /21 Ağustos 2019 23:37

Türk-İş Başkanı Atalay'la vatandaş arasında ilginç diyalog

CHP'lilerin Sakarya'daki Tank Palet eylemine destek veren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog geçti.

SHABER3.COM

CHP'lilerin Sakarya'daki Tank Palet eylemine destek veren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog geçti.

CHP’li vekiller Sakarya Kent Meydanı’nda, Tank Palet Fabrikası için 12 saatlik oturma eylemi yaparak, özelleştirmeye karşı 'uyanık kal' çağrısı yapmıştı. Eyleme destek vermek isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da oradaydı. Atalay ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog geçti. Ergün Atalay'ın konuşma yaptığı sırada bir vatandaş, Atalay'a yaklaşarak "Sen hiç konuşma" dedi. Atalay ise, "Abla ne yaptık, kurban olayım" ifadelerini kullandı.


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