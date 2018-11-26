Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Paris'te Son Tango, Son İmparator ve Düşler, Tutkular ve Suçlar gibi filmlerin yönetmeni olan Bernardo Bertolucci 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü yönetmenin uzun bir süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.







16 Mart 1940 doğumlu İtalyan sinema yönetmeni Bernardo Bertolucci özellikle "Paris'te Son Tango" (Ultimo Tango a Parigi) isimli filmiyle ün yapmıştı.





DİĞER FİLMLERİ





La Commare secca, 1962 (Korkunç Orakçı)





Prima della rivoluzione, 1962 (Devrimden Önce)





Il Canale, 1966





Partner, 1968





Amore e rabbia, 1969





La Strategia del ragno, 1970 (Örümceğin Stratejisi)





Il Conformista, 1971 (Konformist)





Ultimo tango a Parigi, 1973 (Paris'te Son Tango)





Novecento 1900, 1976 (1900/Bin Dokuz Yüz)





La Luna, 1979 (Ay)





La Tragedia di un uomo ridicolo, 1982





L'Ultimo Imperatore, 1987 (Son İmparator)





The Sheltering Sky, 1990 (Çölde Çay)