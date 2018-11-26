Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü yönetmen hayatını kaybetti /26 Kasım 2018 12:21

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci 77 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Paris'te Son Tango, Son İmparator ve Düşler, Tutkular ve Suçlar gibi filmlerin yönetmeni olan Bernardo Bertolucci 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü yönetmenin uzun bir süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.
 
16 Mart 1940 doğumlu İtalyan sinema yönetmeni Bernardo Bertolucci özellikle "Paris'te Son Tango" (Ultimo Tango a Parigi) isimli filmiyle ün yapmıştı.

DİĞER FİLMLERİ

La Commare secca, 1962 (Korkunç Orakçı)

Prima della rivoluzione, 1962 (Devrimden Önce)

Il Canale, 1966

Partner, 1968

Amore e rabbia, 1969

La Strategia del ragno, 1970 (Örümceğin Stratejisi)

Il Conformista, 1971 (Konformist)

Ultimo tango a Parigi, 1973 (Paris'te Son Tango)

Novecento 1900, 1976 (1900/Bin Dokuz Yüz)

La Luna, 1979 (Ay)

La Tragedia di un uomo ridicolo, 1982

L'Ultimo Imperatore, 1987 (Son İmparator)

The Sheltering Sky, 1990 (Çölde Çay)
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