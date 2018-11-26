Samanyolu Haber /Gündem / Kaşıkçı'nın cesedi Yalova'da villada aranıyor /26 Kasım 2018 12:18

Kaşıkçı'nın cesedi Yalova'da villada aranıyor

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki Suudi bir iş adamına ait villada Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapılıyor.

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Öte yandan ekipler devasa villanın ardından yan taraftaki başka bir villaya geçerek burada da arama çalışması yaptı.

Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı.

Villada bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler. Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı. Kaşıkçı'nın cesedinin bu villada gömülü olduğu iddia edildi.

ARAMA YAPILAN LÜKS VİLLA SUUDİ BİR İŞADAMINA AİT
 
Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan gelen özel ekibin Cemal Kaşıkçı ile ilgili Termal ilçesinde villada arama yaptığını açıkladı. Villanın ise Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu, bir aydır kimsenin bulunmadığı bildirildi. Özel ekip villanın yanı sıra yandaki başka bir villaya da geçerek burada da arama çalışması yapıyor.

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