Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'dan polise pusu: 22 ölü /26 Kasım 2018 12:25

Taliban'dan polise pusu: 22 ölü

Taliban'ın Afganistan'ın batısında bir güvenlik konvoyuna düzenlediği saldırıda en az 22 polisin öldüğü belirtildi.

SHABER3.COM

Yerel medyaya göre, saldırı Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde gerçekleşti.

Saldırıda 22 polis hayatını kaybederken, 5 polis de yaralandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin il meclisi üyelerinden Farah Abdul Samad Salehi'ye dayandırdığı haberine göre, saldırının asıl hedefi, yeni tayin edilen il emniyet müdürüydü.

Konvoy yeni atanan emniyet müdürünü kente taşıyordu ve saldırıda o da hayatını kaybetti.

Geçen yıl da Ferah'da yolun kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu vali ve 5 koruması ölmüştü.

Taliban karşısında en savunmasız bölgelerden biri olan Farah'daki son saldırı öncesinde, 23 Kasım'da güneydoğudaki Host vilayetinde bir cami hedef alındı. Cami saldırısı, 12 Afgan askerinin hayatını kaybetmesi ve 33'ünün yaralanmasıyla sonuçlandı.
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