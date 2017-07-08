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Ünlü sunucu arkadaşını vurdu
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08 Temmuz 2017 14:11
Ünlü sunucu arkadaşını vurdu
Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu.
SHABER3.COM
Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu.
Hürriyet'te yer alan habere göre gözaltına alınan Taşkın ilk ifadesinde, "sarhoştum kazayla oldu" dedi.
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