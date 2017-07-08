Samanyolu Haber /Gündem / Bizi burada sıcaktan öldürecekler /08 Temmuz 2017 14:17

Bizi burada sıcaktan öldürecekler

0000?Her üç kişiye bir kişilik yemek, 17 kişilik koğuşa günde bir damacana su! Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nde 3 kişiye bir kişilik yemek, 17 kişiye de günlük sadece bir damacana su verildiği belirtildi.

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?Her üç kişiye bir kişilik yemek, 17 kişilik koğuşa günde bir damacana su!

Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan müvekkiliyle görüşen Avukat Mehdi Zana Akkaya, 3 kişiye bir kişilik yemek, 17 kişiye de günlük sadece bir damacana su verildiğini söyledi. Tutuklulara yönelik işkence, kötü muamele, darp gibi fiziksel işkencelerin de devam ettiğini aktaran Akkaya, baskılar bitmezse tutukluların açlık grevine başlayabileceklerini söyledi. 

Tarsus’un çıkışında boş arazilerin ortasında yapılan cezaevinde hala eksiklikler giderilmezken, sıcaklık derecesinin 50 dereceyi bulduğu ilçede tutuklular susuzluk ile terbiye edilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklu müvekkiliyle görüşmek için cezaevine gittiğini belirten Mersin Barosu avukatlarından Mehdi Zana Akkaya, tutuklulara işkence, kötü muamele yapıldığını söyledi. 
Her 3 kişiye bir kişilik yemek

Dihaber’in aktardığına göre, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde 92 kadın tutuklunun bulunduğunu belirten Akkaya, “Her bir koğuşta 17 kişi kalıyor ve tutukluların su ihtiyacı karşılanmıyor. Her 17 kişilik koğuşa günde sadece bir damacana su veriliyor” dedi. Cezaevindeki tutuklulara yönelik işkence, darp, kötü muamele gibi fiziki işkencelerin devam ettiğini aktaran Akkaya, “Tutuklulara sabah 08.00 ile 10.00 saatleri arasında, akşam da 16.00 ile 20.00 saatleri arasında su veriliyor. Her 3 kişiye bir kişilik yemek veriliyor ve tutuklular kantinden ihtiyaçlarını da karşılayamıyor” dedi. 
“Bizi burada sıcaktan öldürecekler” 

Sıcakların artması ile beraber tutukluların ciddi anlamda zorluk çektiğini aktaran Akkaya, müvekkilinin kendisine, “Bizi burada sıcaktan öldürecekler” dediğini ve cezaevinde serinlemek için hiçbir şeyin bulunmadığını, suyun verilmemesinden kaynaklı da çok kötü bir durumda olduklarını dile getirdiğini anlattı. Cezaevinde bulunan tutuklulara kalem ve kağıt dahi verilmediğini aktaran Akkaya, “Tutuklular bundan kaynaklı şikâyetlerini dahi yazamıyor. Tutuklular yine darp edildikten sonra revire götürülmüyor ve darp raporu da verilmiyor. Bin bir zorlukla tutukluların yazdıkları dilekçeler gerekli yerlere gitmiyor hatta dilekçeler cezaevinin dışına çıkmıyor” şeklinde konuştu. 
“İşkence durmazsa eylem yapacağız” 

OHAL’den kaynaklı tutuklulara yönelik ciddi hak ihlallerinin yapıldığını anlatan Akkaya, tüm bu işkencelere ilişkin tutukluların cezaevi müdürü ile görüşmeye çalıştığını fakat bunun kabul görmediğini söyledi. Açıldığı günden bu yana işkenceyle gündeme gelen cezaevine ilişkin geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı’na dilekçe gönderildiğini hatırlatan Akkaya, “Müvekkilim ‘Bu işkence yöntemleri ve saldırılar durmazsa biz tutuklular olarak gerekli eylemleri yapacağız ve gerekirse açlık grevlerini başlatacağız. Ama bizler burada direneceğiz bunu da herkes bilsin’ dedi” diye konuştu.

Akkaya, tutukluların herkesi Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşananlara karşı duyarlı olmaya çağırdığını belirtti.
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