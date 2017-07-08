Samanyolu Haber /Gündem / G-20'de Erdoğanlarsız aile fotoğrafı /08 Temmuz 2017 14:07

G-20'de Erdoğanlarsız aile fotoğrafı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ilk gününün kapanışı Hamburg Elbphilarmonie'de düzenlenen klasik müzik konseriyle yapıldı. Alman basını konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin katılmadığını yazdı.

SHABER3.COM

Erdoğan Beethoven konserine katılmadı

Alman basını, Hamburg’da devam eden G20 zirvesinde dün gerçekleşen klasik müzik konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmamasını konuşuyor. Besteci Beethoven’ın 9’uncu Senfonisi’nin icra edildiği etkinliğe dünya liderleri eşleriyle katılırken, Erdoğan’ın Hamburg Elbphilarmonie’de gerçekleşen konser yerine kaldığı otele gittiği iddia edildi.



Almanya’nın saygın dergilerinden Stern, Erdoğan’ın otelde bakanlarıyla birlikte toplantı yaptığı açıklanırken konsere katılmama sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

Stern, konserin bazı bölümlerinin televizyonda yayınlandığını ve dünya liderlerinin bir arada oturduğu localarda da Erdoğan çiftinin koltuklarının boş olduğunu okuyucularına duyurdu.



Alman basını bu durumun nedeninin bilinmediğini yazarken, CNN Türk’ün Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk, Erdoğan’ın konsere katılmak yerine otele giderek kurmaylarıyla toplantı yapmayı tercih ettiği bilgisini paylaştı.
<< Önceki Haber G-20'de Erdoğanlarsız aile fotoğrafı Sonraki Haber >>

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Trump'ın eli yine havada kaldı

Trump'ın eli yine havada kaldı

Alman Parlamenterden soykırım tepkisi: Gülen Hareketi'ne yakın olmanın suç olmadığını haykıralım

Alman Parlamenterden soykırım tepkisi: Gülen Hareketi'ne yakın olmanın suç olmadığını haykıralım

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:58