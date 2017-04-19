Ünlü sinema oyuncusu hayatını kaybetti





Kayabaş, bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale hastanesinde hayatını kaybetti. Bülent Kayabaş, Teşvikiye Camisi’nden cuma günü öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Kayabaş için Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda da bir tören yapılacak. Ünlü oyuncu son olarak, Sermiyan Midyat’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Bir Baba Hindu’ filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

HASTANE ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş’ın ölüm nedeni açıklandı. Sanatçının tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Kayabaş’ın uzun süredir kolorektal kanser tedavisi gördüğü ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabah 06.05’de hayatını kaybettiği bildirildi.

EŞİ: ‘BİZİ ARTIK TANIMIYORDU’

Kayabaş’ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer geldi. Ünlü oyuncunun eşi Selma Kayabaş, “Sabah 06.00’da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik” ifadelerini kullandı.

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‘SON GÜNLERİNDE DE ÇOK GÜLDÜ, İNSANLARI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ’

Oğlu Ümit Kayabaş de, “Birçok kişinin sevdiği bir insandı zaten, çok neşeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baş sağlığı diliyorum” dedi.

Ailesi ve yakınlar daha sonra Kayabaş’ın cenazesini hastaneden alarak ayrıldı. Kayabaş Cuma günü Teşvikiye Cami’inde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.





BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.





