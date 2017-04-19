Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim iddiasına ilişkin olarak, "2019'da iki tane seçim var. Biri yerel seçimler, mart ayı sonunda. Bir de 3 Kasım 2019'da yaptığımız bu anayasa değişikliğine göre birleştirilmiş Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bunun dışında Türkiye'de herhangi bir seçim yok. Vatandaşlarımızın kafasını bulandırmaya gerek yok. Milleti seçimle uğraştırmaya gerek yok" cevabını





Yıldırım, "Referandum sonucunu tanımayacağız" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yıldırım, "Eğer sen bu sonuçlara tanımazsan, millet de seni tanımaz kardeşim. Tamam, kabul ediyoruz. İyi çalıştın, çok koşturdun ama milletin takdiri ortada. Oraya takılıp kalırsan yol alamazsın" diye konuştu.