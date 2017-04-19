Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması /19 Nisan 2017 12:31

Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim iddiasına cevap verdi Başbakan Yıldırım: 2019'dan önce herhangi bir seçim yok

SHABER3.COM

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim iddiasına ilişkin olarak, "2019'da iki tane seçim var. Biri yerel seçimler, mart ayı sonunda. Bir de 3 Kasım 2019'da yaptığımız bu anayasa değişikliğine göre birleştirilmiş Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bunun dışında Türkiye'de herhangi bir seçim yok. Vatandaşlarımızın kafasını bulandırmaya gerek yok. Milleti seçimle uğraştırmaya gerek yok" cevabını 

Yıldırım, "Referandum sonucunu tanımayacağız" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yıldırım, "Eğer sen bu sonuçlara tanımazsan, millet de seni tanımaz kardeşim. Tamam, kabul ediyoruz. İyi çalıştın, çok koşturdun ama milletin takdiri ortada. Oraya takılıp kalırsan yol alamazsın" diye konuştu. 
<< Önceki Haber Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması Sonraki Haber >>

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:02:27