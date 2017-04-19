Dev göktaşı bugün dünyaya 'teğet' geçiyor

Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, dünyaya yaklaşık 1,7 milyon kilometre mesafeden geçecek.



NASA, göktaşını "potensiyel tehlike" olarak niteledi. Kurum, dünyaya yakın geçen 100 metreden büyük her cismi bu şekilde sınıflandırıyor.

JO25 adı verilen göktaşı ilk defa 2014 yılında NASA'nın Arizona eyaletindeki gözlemevinden görülmüştü. Göktaşının fiziksel özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor ancak izlediği yol yakından takip ediliyor.

Göktaşı Dünya'ya Güneş yönünden yaklaşacak ve 19 Nisan sonrasında gökyüzünde iki gece boyunca küçük teleskoplarla görülebilecek.

400 yıldır ilk kez Dünya'ya bu kadar yaklaşıyor





Küçük göktaşları her hafta dünyaya yakın mesafelerden geçiyor ancak JO25 boyut olarak diğerlerinden çok daha büyük. NASA bu göktaşının son 400 yıldır ilk kez Dünya'ya bu kadar yaklaştığını ve bu mesafede bir sonraki yakınlaşmanın ise 500 yıl sonra gerçekleşeceğini açıkladı.





Dünyaya yakınlaştığı saatlerde gökbilimciler göktaşını teleskoplarla inceleyecek.





Öte yandan bugün ayrıca PanSTARSS isimli kuyruklu yıldızın da dünyaya 175 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği açıklandı.



