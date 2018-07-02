Ünlü savcıya hücre işkencesi...



Bu duruma tepki gösteren Sarıkaya’nın oğlu Seyfullah Sarıkaya, “Yeter yeter yeter artık Babam Sadrettin Sarıkaya 500 gündür tek kişilik hücrede tutuluyor. Adil yargılamıyorsunuz bari azıcık vicdanlı olun be yaptığınız işkencedir zulümdür hepiniz Allah bildiği gibi yapsın.” dedi.





15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve İstanbul’da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sadrettin Sarıkaya hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 17 Temmuz 2016’da Sarıkaya’nın Erzurum’daki ikametinde ve adliyedeki odasında arama yapılmıştı. Sarıkaya 18 Şubat 2017’de İstanbul’da yakalanmıştı.





Sadrettin Sarıkaya’nın, 2012’de İstanbul Özel Yetkili Mahkemeler nezdinde cumhuriyet savcısı olarak çalıştığı sırada PKK soruştuması kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifade için çağırmıştı.