Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı tartışması yargıyı karıştırdı..... İlk fatura Başsavcı'ya çıktı.... /02 Temmuz 2018 18:55

Çakıcı tartışması yargıyı karıştırdı..... İlk fatura Başsavcı'ya çıktı....

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı. Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaaddin Çakıcı'nın "tahliye olmak ister misiniz, dedi, kabul etmedim” diye bahsettiği Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar Ankara'ya düz savcı olarak atandı.

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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın “Tahliye olmak ister misiniz, dedi, kabul etmedim” diye bahsettiği Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı. Çakıcı , sağlık raporunu inceleyen TTB’yi de tehdit etmişti...

Çakıcı açıklamasında şöyle yazmıştı:

“16 hastalığım ile Türkiye’nin değişik fakültelerinden ve araştırma hastanelerinden almış olduğum süresiz kurul raporlarım vardır. Bir gün bile hastalıklarımdan dolayı tahliye talebinde bulunmadım. Hatta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımdan gelen ‘hastalıklarından dolayı tahliye olmak İster misiniz’ diye gelen resmi yazıya ASLA diye cevap verdim."

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.

Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.
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