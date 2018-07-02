Lösemi teşhisi konulan 5 yaşındaki Nail Koçal Almanya'ya doğru yola çıktı...

Yunanistan'da lösemi teşhisi konulan 5 yaşındaki Nail Koçal ailesi ile birlikte Almanya'ya doğru yola çıktı... Bir süredir babası ile ayrı kalan Nail ve ağabeyi ve anne Birgül Koçal hem ailesi ile bir araya gelecek hem de tedavisi Almanya'da devam edecek...

















5 YAŞINDAKİ NAİL'İN HİKAYESİ....

Anne Birgül Koçal 15 Temmuz darbesi sonrasında 4 yaşındaki oğlu Nail ile Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu kalmıştı... 10 Aylık tutukluluğun ardından Birgül Koçal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçış hikayesi de böylelikle başlamış oldu.





Koçal ailesi, tahliyenin ardından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçti. Birgül Koçal, 9 ve 5 yaşındaki iki oğluyla Yunanistan’da kaldı. Baba Şaban Koçal ise ailesi için yeni bir hayat kurmak için tek başına Almanya’ya geçti. Almanya'da iltica etti. Anne Koçal ise iki çocuğuyla Yunanistan'da kaldı.





Şaban Koçal’ın iltica talebinin kabulü sonrasında da aile birleşimi için başvuruda bulunuldu. Aile birleşimi onayı geldikten sonra kısa sürede seyahat belgeleri çıkan Birgül Koçal ve iki oğlu Almanya'ya gitmek üzere hazırlık yapıyordu.





Ancak Nail Koçak'ın vücudunda morluklar belirmeye başlamış ve hemen hastaneye götürülmüştü. Burada Nail'i ilk muayene eden Yunanistan'a iltica eden bir başka Türkiyeli doktor, Nail'in lösemi olduğunu teşhis etti.





Nail'in tedavisine vakit kaybetmeden Yunanistan'da başlanması gerektiği ifade edildi ve Nail kemoterapi tedavisi görmeye başladı.





Bu sürede seyahat etmesi de uygun görülmedi. Ancak doktorların özel izni ile Nail artık Almanya'da tedavi görecek...