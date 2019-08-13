Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı /13 Ağustos 2019 19:01

Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla yüzen 72 yaşındaki bir kadına sürat teknesi çarparak kaçtı. Sahil Güvenlik tarafından yakalanan kaptanın, ünlü Yeşilçam yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu anlaşıldı.

SHABER3.COM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla yüzen 72 yaşındaki bir kadına sürat teknesi çarparak kaçtı. 

Sahil Güvenlik tarafından yakalanan kaptanın, ünlü Yeşilçam yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu anlaşıldı.

Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum koyunda arkadaşlarıyla yüzen Gülseren Aydoğan'a (72), Remzi Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik sürat teknesi çarptı.

AYAKLARINDA DERİN KESİKLER VAR

Yaralanan Aydoğan, ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ayaklarında derin kesikler oluşan Aydoğan ameliyat edildi. Ameliyatı 6 saat süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Bölgeden uzaklaşan tekne kaptanı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Remzi Gökhan Arsoy, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arsoy'un Yeşilçam oyuncularından Göksel Arsoy'un oğlu olduğu iddia edildi.

"ÇOK SÜRATLİ SEYREDİYORDU"

Aydoğan'ın arkadaşı Halit Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin çok süratli seyrettiğini söyledi. Mengi tekne kaptanının kazanın ardından kaçtığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:40