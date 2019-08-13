Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla yüzen 72 yaşındaki bir kadına sürat teknesi çarparak kaçtı.
Sahil Güvenlik tarafından yakalanan kaptanın, ünlü Yeşilçam yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu anlaşıldı.
Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum koyunda arkadaşlarıyla yüzen Gülseren Aydoğan'a (72), Remzi Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik sürat teknesi çarptı.
AYAKLARINDA DERİN KESİKLER VAR
Yaralanan Aydoğan, ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ayaklarında derin kesikler oluşan Aydoğan ameliyat edildi. Ameliyatı 6 saat süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bölgeden uzaklaşan tekne kaptanı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Remzi Gökhan Arsoy, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Arsoy'un Yeşilçam oyuncularından Göksel Arsoy'un oğlu olduğu iddia edildi.
"ÇOK SÜRATLİ SEYREDİYORDU"
Aydoğan'ın arkadaşı Halit Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin çok süratli seyrettiğini söyledi. Mengi tekne kaptanının kazanın ardından kaçtığını söyledi.