Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Af Örgütü'nden acil eylem çağrısı /13 Ağustos 2019 19:15

Uluslararası Af Örgütü'nden acil eylem çağrısı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e mektup gönderen Uluslararası Af Örgütü; Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’ın şubat ayından beri kayıp olduğuna işaret ederek, "Yetkililer, Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’ın nerede olduğunu belirlemek ve acilen ailelerini bilgilendirmek için derhal soruşturma yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siyah transporter minibüslerle kaçırdığı ve yaklaşık yedi aydır haber alınamayan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen için Uluslararası Af Örgütü acil eylem çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e gönderilen mektupla yapılan acil eylem çağrısında Türkmen ve Yılmaz’ın sırasıyla 7 ve 19 Şubat 2019’dan beri kayıp olduklarına dikkat çekildi.

Mustafa Yılmaz (solda) ile Gökhan Türkmen şubat ayından beri kayıp.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: DERHAL SORUŞTURMA YAPILMALIDIR

Bu iki kişinin kaçırıldıkları ve zorla kaybolduklarından şüphelenildiğini vurgulayan Af Örgütü, “Yetkililer şu ana kadar resmi gözaltında tutulmakta olduklarını inkar ediyorlar. 29 Temmuz’da, aynı günden beri kayıp olan dört kişi, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözaltına alındı. Yetkililer, Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’ın nerede olduğunu belirlemek ve acilen ailelerini bilgilendirmek için derhal soruşturma yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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