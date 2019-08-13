Uluslararası Af Örgütü'nden acil eylem çağrısı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siyah transporter minibüslerle kaçırdığı ve yaklaşık yedi aydır haber alınamayan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen için Uluslararası Af Örgütü acil eylem çağrısında bulundu.





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e gönderilen mektupla yapılan acil eylem çağrısında Türkmen ve Yılmaz’ın sırasıyla 7 ve 19 Şubat 2019’dan beri kayıp olduklarına dikkat çekildi.





Mustafa Yılmaz (solda) ile Gökhan Türkmen şubat ayından beri kayıp.





ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: DERHAL SORUŞTURMA YAPILMALIDIR





Bu iki kişinin kaçırıldıkları ve zorla kaybolduklarından şüphelenildiğini vurgulayan Af Örgütü, “Yetkililer şu ana kadar resmi gözaltında tutulmakta olduklarını inkar ediyorlar. 29 Temmuz’da, aynı günden beri kayıp olan dört kişi, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözaltına alındı. Yetkililer, Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’ın nerede olduğunu belirlemek ve acilen ailelerini bilgilendirmek için derhal soruşturma yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.



