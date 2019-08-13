Erdoğan'ın kırmızı çizgisiydi...

İstanbul Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağı, öneri projelerin alınması için de 3-4 ay süre verileceği açıklandı.





ERDOĞAN ÇİVİ ÇAKILMASINI İSTEMİYORDU





Taksim, 2013 yılı mayıs-haziran aylarında patlak veren Gezi Parkı hadiselerinden bu yana adeta cezalandırılıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geziciler" dediği protestocuları cezalandırmak için meydana çivi çakılmaması için talimat verdiği belirtilmişti.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve basın sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağını, öneri projelerin alınması için de 3-4 ay süre verileceğini söyledi.







"YOLLARIN YER ÜSTÜNÜ ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün Taksim Meydanı ile ilgili yaptığı açıklamaların ayrıntıları belli olmaya başladı.





Ongun, yer altına alınan araç yollarının yeniden üstü alınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.





Başkanın açıklamasının, mevcut betonlaşmış durumdaki meydanın, peyzaj düzenlemesiyle daha güzel ve yaşanılır bir duruma kavuşturulmasını kapsadığını vurgulayan Ongun, "Mimari yarışma açılacak. Teklif projelerin alınabilmesi için de 3-4 ay süre verilecek. Projeler kamuoyu ile paylaşılacak." dedi.





“İYİ DÜŞÜNEREK YAPMAK ZORUNDAYIZ”





İBB Başkanı İmamoğlu dün Taksim Meydanı'na dair özetle şunları kaydetmişti: "Çırılçıplak, bir şey ifade etmeyen koca meydanların kente kimlik katmadığını düşünüyorum. Taksim de bunlardan biri. İyi düşünerek yapmak zorundayız. Taksim Meydanı için yarışma, davet usulü olabilir. Sonrasında da vatandaşların beğenisine sunacağız."





Ekrem İmamoğlu, 28 Mart 2019'da AKP'nin Taksim Meydanı'nı ne hale getirdiğini şöyle dile getirmişti: "Orada çırılçıplak bir meydan üretildi. Beton denizi gibi bir şey. Şehrin kimliği olan bir meydan, kimliksiz bir meydana dönüştü."