Ünlü modacıya Kızılay çadırında saldırı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kan bağışı için açılan bir stantta darp edilerek saldırıya uğradığını söyledi.





Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Şansal, kan vermek için uzattığı Avrupa Birliği (AB) ikamet kartının kabul edilmediğini kaydetti.





"BU KANSIZIN KANINI ALMAYIN"





Çadırda bulunan bir kişinin kendisi için, “Bu kansızın kanını almayın. Bu Türklere hakaret etti.” diyerek saldırdığını söyledi. Şansal, Kızılay çadırında bulunan polisin ve Kızılay görevlilerinin olaya müdahale etmediklerini belirtti.







Şansal, T24’e verdiği mülakatta şunları dile getirdi: “Misafirlerim vardı yemek yedik. Sarıyer’de otoparka giderken Kızılay kamp çadırı vardı. Oturduk kan verelim diye. AB oturum kimliğimi verdim. AB kimliği değil, oturum kartı. Bunu verdim çünkü vatandaşlık kimlik numaramı vermek istemiyorum. Hanımefendi kimliğime baktı doktoru çağırdı. 'Bu olmaz oturum kartı ya da TC kimliğiniz lazım' dedi. Ama bu zaten AB oturum kartım adresim yazıyor her şeyim yazıyor. Neyse arabada belki vardır derken doktor arkada biriyle konuştu."





Modacı Barbaros Şansal iki yıl önce Türk Hava Yolları uçağından inerken birkaç THY çalışanı tarafından linç edilmişti.





"Oradaki kişi 'Bu kansızın kanını almayın. Bu Türklere hakaret etti' diye bağırmaya başladı. Videoda da görülüyor ben masada hanımefendiyle konuşurken doktorun konuştuğu vatandaş ensemden tutup beni yere attı." diyen Şansal, dirseklerinin çizildiğini aktardı.





Şansal, "Asıl önemli olan polis var, Kızılay’ın görevleri var müdahil olmuyor. Bu bana, “Saldırın', 'öldürün' diye bağırıyor ve polis izliyor.” diye konuştu.





ŞANSAL: ÜLKEDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ KALMAMIŞTIR





Avukatıyla konuştuğunu, ancak şikâyetçi olmayacağını belirten Şansal, "Kamera görüntüleri, kan formunun fotoğrafı var olay medyaya intikal etti. Cumhuriyet Svacısı o kişiyi bulup suç duyurusunda bulunur." dedi.





2 Ocak 2017'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda linç edildiğine işaret eden Şansal, "Uluslararsı bir havalimanında, devletin yarı milli şirketinin (THY) çalışanları tarafından ölümüne linç edildim. 2,5 yıldır yargılanmalarını bekliyorum.” şeklinde konuştu.





Şansal, “İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğünden bahsetmiyorum. Çünkü bu ülkede can ve mal güvenliği kalmamıştır. Ülke dökülmektedir. Hukuk iflas etmiştir.” sözlerini kullandı.